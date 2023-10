Pittige loting voor Ajax Vrouwen in Champions League: Bayern, PSG én AS Roma

In hun eerste campagne in de Champions League moeten de Ajax Vrouwen het opnemen tegen Bayern München, Paris Saint Germain en AS Roma. En dat zijn mooie, maar ook zware tegenstanders.

Na twee keer winst op FC Zürich, 0-6 en 2-0, plaatsten de Ajax Vrouwen zich voor het eerst in de Champions League. Omdat de Amsterdammers laag op de Europese coëfficiënten ranglijst kwamen ze in pot 4. Dat betekende sowieso een of twee topclubs als tegenstander.

Zware tegenstanders

De club die uit het balletje van pot 1 voor Ajax kwam was Bayern München, de regerend Duits kampioen. Daardoor ontliepen de Amsterdammers wel de winnaar van de vorige editie FC Barcelona en recordkampioen Olympique Lyon. Echter is de vijfvoudig kampioen van de Bundesliga der Frauen ook geen eitje.

De tweede naam die in de poule van Ajax werd geloot was die van Paris Saint Germain. De Parijzenaren, met onder andere Nederlanders Jackie Groenen en Lieke Martens in de selectie, stonden twee keer eerder in de finale.

De laatste groepsgenoot is AS Roma, net als de rest een bekende speler in het toernooi. Vorig seizoen behaalden alle drie de clubs ook de kwartfinale van het toernooi.

Johan Cruijff Arena

Ajax liet na de plaatsing voor de Champions League weten dat alle drie de thuiswedstrijden in de groepsfase worden gespeeld in de Johan Cruijff Arena. De laatste keer dat de Ajax Vrouwen in het stadion speelde werd het record verbroken voor het aantal supporters: met meer dan 33.700.

De eerste groepswedstrijden worden op dinsdag 14 en woensdag 15 november gespeeld. De laatste duels op 31 of 31 januari. Het exacte speelschema wordt later bekend gekend gemaakt. Van elk van de vier groepen gaan de twee beste door naar de knock-outfase, een nummer 1 speelt dan tegen een nummer 2. De finale vindt op 25 mei plaats in Estadio San Mamés in Bilbao.