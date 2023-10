Kale & Kokkie en de komende degradatiekraker: "Ze moeten Utrecht op een hoop spelen"

Het was weer een pittige interlandperiode voor enkele Ajacieden, onder meer in Oranje. Zo vocht het Nederlands elftal tegen Frankrijk en Griekenland, en knokte Ajaxtrainer Maurice Steijn tegen de felle zon op zijn favoriete relax-eiland Ibiza. Kale & Kokkie kijken in deze podcast liever vooruit: naar de degradatiekraker tegen Utrecht en de Europa Leaguewedstrijd tegen Brighton.

Maurice Steijn let op: ze hebben de opstellingen alvast gemaakt.