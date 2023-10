Moorman na overplaatsen Joodse kinderen: "Sociaal weefsel van de stad staat onder druk"

Het sociale weefsel van Amsterdam staat onder druk. Dat zegt onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) in AT5's Park Politiek. Ze reageert daarmee op de toenemende spanningen in de stad door de oorlog tussen Israël en Hamas. Woensdag werd bekend dat tientallen joodse kinderen na pesterijen van school willen wisselen. "Het is afschuwelijk en onbegrijpelijk dat we antisemitisme zien terugkeren, terwijl we zo'n geschiedenis en verleden hebben."

Drie joodse scholen in de stad zijn de afgelopen dagen tientallen keren benaderd door ouders die vragen of er op een van de scholen plek is voor hun kind, vertelde het Centraal Joods Overleg (CJO).

Moorman: "Het is afschuwelijk als kinderen zich niet veilig voelen op school en gepest worden op basis van hun identiteit. Het is niet te accepteren. Helaas zagen we ook al voor het conflict tussen Israël en Palestina oplaaide antisemitisme echt niet weg is. We hebben eerder dit jaar de vreselijke projectie op het Anne Frank Huis gehad. We hebben toen contact gehad met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. We hebben toen ook met hem afgesproken dat we meer moeten doen aan Holocausteducatie. Soms wordt ook helemaal niet meer begrepen waarom de staat Israël er is."

Holocausteducatie

De wethouder ziet ook dat docenten steeds vaker moeite hebben om de Holocaust bespreekbaar te maken in de klas. "Het zou niet moeten, maar ik herken ook wel dat er soms een handelingsverlegenheid is. Daarom willen we ook een steunpunt Holocausteducatie. Het is niet te accepteren dat kinderen op basis van hun achtergrond met dit soort teksten worden gepest. Antisemitisme heeft geen plek in deze strijd. We zullen dat met alles wat we in ons hebben moeten bestrijden. Tegelijkertijd begrijp ik ook dat sommige ouders ervoor kiezen hun kinderen nu naar de joodse school te laten gaan."

Het is Moormans vurige wens dat in Amsterdam alle kinderen met al hun verschillende achtergronden met elkaar naar school gaan. "Amsterdam is een diverse stad en ik wil dat iedereen met elkaar samenleeft. Ik begrijp de angst. Joods leven hoort er te zijn in onze stad en we moeten dat altijd beschermen. Daar horen ook joodse scholen bij. Vanmorgen was ik bij ze en we hebben besproken wat dit voor ze betekent. Er komen ook kinderen terug uit Israël die ze opvangen. Ouders hebben de vrijheid om de kinderen naar deze scholen te brengen. Ze hebben daar de ruimte voor."