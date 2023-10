Buurtbewoners komen met eigen plannen voor Marineterrein: "Het moet meer sexy en speels"

Een belangrijk punt van de omwonenden is het aantal woningen. "Nu is de verhouding een derde woningen en twee derde bedrijven, ik vind dat er dan te weinig woningen komen." De gemeente doelt op achthonderd woningen, Gedi ziet het liever naar de duizend stijgen.

"We vinden het een hartstikke goed plan om wonen en werken hier uit te breiden", begint Gedi van Schriek als voorzitter van de Werkgroep Ontwikkeling Marineterrein. Samen met Siep de Haan laat ze de plannen zien. "We willen het namelijk niet op de manier zoals de gemeente voorstelt."

Achthonderd woningen, 2300 werkplekken en een stadspark. Dat is het plan van de gemeente voor het Marineterrein. Omdat de kazerne van defensie gaat veranderen en daarmee veel minder ruimte in zal nemen, komt er een geheel nieuw 'stadskwartier'. De huidige recreatieplek naast het Scheepvaartmuseum blijft onveranderd, maar aan de andere kant van het terrein wordt er flink verbouwd.

Daarbij moeten er meer bestaande gebouwen blijven staan als het aan Gedi en Siep ligt. Siep: "En een belangrijk punt is de groenverdeling." De gemeente werkt met een zogenaamde strokenstructuur waarbij de gebouwen in rechte lijnen staan gebouwd, maar de twee zien liever een campusconcept waar het meer door elkaar heen staat over het terrein. "Op die manier krijg je ook meer aaneengesloten stukken groen in de buurt. Nu zit het meeste groen tussen alle gebouwen in, maar ik heb nog nooit iemand tussen twee flatgebouwen zien zonnen."

In gesprek met de gemeente

Om hun plan steun te geven nodigt de werkgroep al langere tijd raadsleden uit om eens koffie te komen drinken en met hun eigen maquette over het Marineterrein te wandelen. "De meeste mensen zijn positief", zeggen de twee. Afgelopen woensdag zijn vijf leden van de werkgroep op bezoek geweest bij wethouder Reinier van Dantzig om over hun plan te praten. "De historie en het karakter van het Marineterrein mag niet verloren gaan", begon De Haan zijn praatje.

"Meer groen klinkt fantastisch, maar bij woningen moet je de balans vinden tussen wonen en werken in zo'n innovatief gebied", zegt de wethouder na het gesprek. "Geen van de huidige tekeningen", dus ook niet die van de gemeente, "gaat het waarschijnlijk worden, maar alle ideeën worden wel meegenomen."