SP-leider Marijnissen deelt tomaten uit in Betondorp

Ook gaf ze de initiatiefnemers een onderscheiding. "Ik ben vandaag hier om een handje te helpen en ook om te horen waarom dit nodig is", vertelde ze. Bij het uitdeelpunt, met de naam Voedselkracht, worden geen identiteitsgegevens genoteerd en kan iedereen die dat wil dus langskomen.

Ondanks dat de SP zich profileert als een echte volkspartij, viel ook het aantal bewoners van volksbuurt Betondorp dat op de SP stemde tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen laag uit. "Ik denk dat iedereen die wil dat het socialer wordt, bij de SP thuishoort", reageerde Marijnissen.

Johan Cruijff, die in Betondorp geboren werd, zei ooit dat voetballen simpel is, maar dat simpel voetballen het lastigste is wat er is. Is dat volgens Marijnissen ook zo? "Ik denk dat sommige dingen, vooral in Den Haag heel ingewikkeld gemaakt worden. Vooral bij de overheid. Mensen kunnen heel vaak de weg niet meer vinden, er is geen telefoonnummer meer te vinden en niemand die je in de ogen kunt kijken."

De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden op 22 november plaats.