Klant die stoeptegel naar medewerker coffeeshop gooide krijgt twee maanden celstraf

In het vonnis schrijft de rechtbank dat de man zich in korte tijd schuldig heeft gemaakt aan mishandeling, vernieling en aan wederspannigheid tijdens zijn aanhouding. "Uit het bewezenverklaarde komt naar voren dat verdachte agressief reageert op het moment dat iets hem niet aanstaat. Het fysieke geweld van verdachte is gericht geweest tegen een medewerker van een coffeeshop, eigendommen van de coffeeshop en het openbaar gezag. Dit zijn ergerlijke en overlastgevende feiten."

Volgens de rechtbank bleek bij de zitting niet dat er sprake was van een 'diep doorvoelde spijt'. Bij het bepalen van de straf werd gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd en naar de oriëntatiepunten die de rechtbanken landelijk hebben vastgesteld

Vaker veroordeeld

Hij is vaker veroordeeld voor zogeheten agressiedelicten. In november 2018 kreeg de 36-jarige man een voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden opgelegd voor mishandeling en bedreiging en in februari kreeg hij een deels voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden voor onder andere bedreiging. De proeftijd van deze laatste veroordeling was tijdens het incident in de coffeeshop nog niet voorbij.

De klant moet ook een schadevergoeding van ongeveer 1300 euro plus rente betalen aan de coffeeshop, vanwege de materiële schade die hij heeft veroorzaakt.