Moorman: "Inkomensgrens versoepelen voor financiële ondersteuning eigenlijk belachelijk"

Dat de gemeente de inkomensgrens voor financiële ondersteuning heeft versoepeld, is eigenlijk belachelijk. Dat zegt Armoedewethouder Marjolein Moorman (PvdA) in AT5's Park Politiek. De grens voor de kindregelingen was eerst 130 procent van het sociaal minimum, nu is dat 150 procent. Volgens Moorman moet de bestaanszekerheid ook in de landelijke politiek prioriteit hebben. "Al die armoederegelingen zouden we eigenlijk niet moeten hoeven doen."

In 2021 telde Amsterdam 73.430 minimahuishoudens, dit is 17 procent van alle huishoudens in de stad. Dat is een daling in vergelijking met de jaren daarvoor. Moorman: "Het is alleen nog steeds te hoog. Bovendien is de impact van armoede steeds steviger, omdat je ziet dat de bestaanszekerheid ontzettend onder druk staat. Er is heel veel onzekerheid over het betalen van vaste lasten: je ziet dat huren, energiekosten, zorgkosten stijgen. Het sociaal minimum is echt te laag."

Moorman kondigde vrijdag aan dat de armoederegelingen in de stad de komende jaren zullen worden doorgezet, en waar nodig doorontwikkeld en aangescherpt. De armoederegelingen zijn hard nodig, zegt de wethouder. "In een rijke stad als Amsterdam, waar ontzettend veel mensen het goed hebben, is het vreselijk dat er ook mensen zijn die het echt moeilijk hebben. Mensen die eigenlijk met het inkomen wat ze hebben de touwtjes niet aan elkaar kunnen knopen."

Het laten stijgen van het sociaal minimum is volgens Moorman geen - zoals sommige critici zeggen - dure maatregel. "De impact van armoede op bijvoorbeeld de zorgkosten; of mensen kunnen participeren in de samenleving; op de toekomstkansen van kinderen; op de schulden die mensen maken en die vervolgens ook enorme impact hebben en heel duur zijn. Die kostenpost is vele malen hoger dan als we het bestaansminimum op een redelijk niveau brengen."

En: "Het staat bovendien in onze grondwet. We hebben een taak als overheid om het bestaansminimum van mensen te waarborgen."

MKB'ers

Dat het stijgen van het minimumloon gevolgen kan hebben voor MKB'ers, erkent Moorman. "Je wil niet dat ondernemers omvallen. Je moet goed nadenken dat, als het minimumloon omhoog gaat, je dat goed in het fiscaal stelsel doet. Het ontlasten van ondernemers is iets waar je naar moet kijken hoe je dat zo goed mogelijk doet. Het is natuurlijk niet voor niks dat alle politieke partijen nu zeggen dat het bestaansminimum omhoog moet."

In de begroting van Amsterdam vorige maand, werd er geen extra geld vrijgemaakt voor de strijd tegen armoede in de stad. "Maar wel bij de Voorjaarsnota. Ik zeg ook telkens: wij doen al ontzettend veel als gemeente, maar wij kunnen niet het gat wat het rijk creëert aan bestaansonzekerheid compenseren. Al die armoederegelingen zouden we eigenlijk niet moeten hoeven doen. Het is vreselijk dat zoveel mensen in armoede leven."

Afgelopen jaar werden de armoederegelingen voor kinderen voor meer Amsterdammers opengesteld door de grens te verhogen van 130 procent van het sociaal minimum naar 150 procent. "Het is heel sociaal dat we dat doen als stad, maar eigenlijk is het belachelijk. Het laat gewoon zien dat het sociaal minimum niet voldoende is. Tot hoever moeten wij het verhogen als kosten nog verder stijgen? 160, 170, 180 procent?", aldus Moorman.

Verkiezingen

Mocht de combinatielijst PvdA/GroenLinks na de landelijke verkiezingen van 22 november mee gaan doen in een coalitie, dan zou Moorman het 'heel ingewikkeld' vinden als de bestaanszekerheid van Nederlanders niet op orde wordt gebracht. "Het is één van onze kernopdrachten, daar voeren we al heel lang strijd voor. Dit is de essentie van onze beweging. Als wij daar in deze tijd geen oplossing voor weten te vinden, dan vraag ik mij af wat je dan wel gaat doen. Dit staat voor mij zeker bij de hoogste prioriteiten."

Ze besluit: "De polarisatie wordt alleen maar groter door de kloof. Aan de ene kant zie je mensen rijker worden, aan de andere kant dat mensen achterblijven. Dat is niet goed voor onze samenleving in het geheel. Als we straks een mooie uitslag hebben moet dit heel stevig op tafel liggen. Ik kan me ook niet voorstellen dat het niet gebeurt als bestaanszekerheid zo'n belangrijk thema is bij zoveel verschillende partijen."

Bekijk hieronder de hele uitzending van AT5's Park Politiek, waarin Moorman ook ingaat op de situatie rondom Joodse scholen in de stad.