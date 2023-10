Jaap Eden IJsbaan weer open na renovatie: "Geweldig wat ze neergelegd hebben"

De Jaap Eden IJsbaan ging vandaag weer open voor de eerste schaatsdag van het seizoen. De baan is maanden dicht geweest vanwege een grote renovatie van de onoverdekte buitenbaan. De gehele 400-meterbaan is vervangen en voorzien van een nieuwe laag ijs. De werkzaamheden op de ijsbaan zijn nog niet helemaal klaar: volgend jaar wordt de ijshal met de binnenbaan vervangen.

Dat de schaatsliefhebbers de ijsbaan in Oost gemist hebben, bleek door de drukte en blije mensen op het ijs vandaag. "Ik vind het ijs prima en het echt geweldig wat ze hier neergelegd hebben. Met die wind en die regen van gisteren."

De verbouwing was volgens de schaatsers flink nodig. "Ik rij hier al heel lang rond kan ik je vertellen, de vorige verbouwing was in 1989 en dat is toch best wel een tijd geleden", lacht een schaatser. "Dit is geweldig."

Renovatie

Directeur van de Jaap Eden IJsbaan, Joris Wouters, nam AT5 vandaag mee het ijs op en vertelde over de vernieuwde baan. "Wat nieuw is is dat we de hele koelvloer hebben vervangen, waardoor wij nu beter en efficiënter ijs kunnen maken voor de komende vijftig jaar."

Al jarenlang had de Jaap Eden IJsbaan het plan om de 400-meterbaan te renoveren. De insteek: verduurzaming. Het nieuwe koelsysteem dat tijdens de renovatie is geplaatst, zorgt ervoor dat de ijskwaliteit efficiënter en energiezuiniger kan worden geregeld. Ook is er een nieuw techniekgebouw gerealiseerd.