Opnieuw keiharde dreun voor dramatisch Ajax: 4-3 nederlaag in Utrecht

De gifbeker is nog altijd niet leeg voor Ajax, dat bezig is aan een historisch slecht seizoen. FC Utrecht, voor dit duel de hekkensluiter in de Eredivisie, was vanmiddag met 4-3 te sterk. De Utrechters wippen daardoor over Ajax heen, dat nu zeventiende staat.

AT5

Ajax startte de wedstrijd tegen FC Utrecht met Kristian Hlynsson als verrassende basisspeler. De IJslander startte eerder in de basis tegen Fortuna Sittard, begin september. Daarna speelde hij geen minuut meer in het eerste. Verder kreeg Borna Sosa de voorkeur in de basis boven Gaston Ávila en startte Anton Gaaei als rechtsback, bij afwezigheid van de geblesseerde Devyne Rensch. In een zonnig Utrecht speelde Ajax een eerste helft waarin aan beide kanten weinig kansen werden gecreëerd. De eerste keer dat Ajax wel gevaarlijk werd, was zo'n tien minuten voor rust. Na een goede pass van Jorrel Hato op Steven Bergwijn kwam de bal bij Hlynsson terecht, maar die mikte net naast de Utrechtse goal. Vlak voor rust was het aan de andere kant wel raak. Sosa verdedigde een voorzet koppend uit door het midden. Daardoor kwam de bal terecht bij Ryan Flamingo, die hard raak schoot. Goede fase met drie goals Kort na rust was het alweer raak voor Utrecht. Oud-Ajacied Mike van der Hoorn kopte de bal op goal na een corner. Jay Gorter tikte de bal nog weg, maar dat was nadat de bal de lijn volledig was gepasseerd: 2-0. In de 53e deed Ajax wat terug. Na een voorzet van Sosa werkte Hlynsson de bal met zijn borst knap in de goal. Nog geen twee minuten later bezorgde diezelfde combinatie Ajax ook de gelijkmaker. Weer gaf Sosa de bal voor, dit keer werkte Hlynsson af met z'n voet.

AT5

Tien minuten later konden de Amsterdamse fans opnieuw juichen. Scheidsrechter Higler legde de bal op de stip na een overtreding op Brian Brobbey. Steven Bergwijn nam er dit seizoen al twee, die hij allebei scoorde. En ook deze strafschop schoot de aanvoerder raak. Maar daar bleef het niet bij, want in de 71e minuut kwam de thuisploeg weer naast Ajax. Jens Toornstra werd totaal vrijgelaten in het strafschopgebied van Ajax en schoot de 3-3 achter Gorter. Een paar minuten later moest de keeper geblesseerd naar de kant. Diant Ramaj maakte daardoor zijn officiële debuut. Vlak voor tijd werd de wedstrijd nog tijdelijk gestaakt omdat er een bekertje op het veld werd gegooid. Zeventiende Met nog een paar minuten te spelen kwamen de spelers het veld weer op en opnieuw ging het helemaal mis voor Ajax. Oscar Fraulo maakte de 4-3. Direct daarna werden er weer bekertjes op het veld gegooid. Na kort overleg werd de wedstrijd uitgespeeld, maar aan de stand veranderde niets meer.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies