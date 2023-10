'Geslaagde editie' ADE trekt recordaantal van half miljoen bezoekers

In totaal waren er ruim 2900 artiesten op meer dan 1000 evenementen en initiatieven in de stad en werden er in totaal 650.000 tickets verkocht. Vorig jaar kwamen er 450.000 bezoekers op het evenement af, ook dat was toen een record.

Hoogtepunten waren onder meer het openingsevenement in het Rijksmuseum met upsammy, Metropole Orkest & Tinlicker, een unieke samenwerking tussen trance-dj's KI/KI en Armin van Buuren in de voormalige Bijlmer Bajes en de evenementen van Music Moves, bedoeld voor mensen die minder vertegenwoordigd zijn op de dansvloer.