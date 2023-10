Ben jij de slimste Amsterdammer? Speel vanavond thuis mee met de Grote Amsterdam Quiz 2023

Doe mee met de grootste pubquiz van Nederland. Na wekenlange zenuwslopende voorrondes in Amsterdamse café's, buurthuizen en sportkantines is vanavond de finale van de Grote Amsterdam Quiz. De quiz vindt plaats in het H'ART Museum en is tussen 19:30 en 21:30 uur live te volgen op AT5. Anders dan andere jaren, kan jij thuis vanaf je bank online meespelen met de quiz. Dus, zet de borrelnootjes klaar en kraak die hersens maar!