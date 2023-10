Twee minderjarigen aangehouden voor explosie in Oude Hoogstraat

De politie heeft dinsdagmiddag twee minderjarige verdachten aangehouden die verantwoordelijk worden gehouden voor de explosie afgelopen maandagavond in de Oude Hoogstraat. Een dag later, dinsdagavond, is er in een naastgelegen restaurant ook een explosief gevonden.

In een portiek van meerdere woningen aan de Oude Hoogstraat in de binnenstad is maandagavond rond 19.45 uur een enorme knal te horen. Er is een explosief door de brievenbus gegooid wat veel schade veroorzaakt. Niemand raakt gewond. De politie laat weten dat er op het moment van de knal veel mensen op straat waren. Een dag later, op dinsdagmiddag, houdt de politie de twee verdachten aan.

Dezelfde avond om 20.15 uur belt iemand de politie dat er mogelijk explosief materiaal in een pand in de Oude Hoogstraat ligt. Het gaat om het naastgelegen pand waar maandagavond het explosief is afgegaan. Ter plaatse wordt inderdaad explosief materiaal gevonden. De EOD heeft het materiaal veiliggesteld.

De politie hoopt dat getuigen of mensen die misschien iets hebben gefilmd zich melden. Hoe oud de verdachten precies zijn, is niet bekend gemaakt.