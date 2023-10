Van sierlijke jurken tot dinopak: Nationale Opera & Ballet verkoopt 10.000 gebruikte kostuums

Hij is er al sinds januari mee bezig, en over een maand moet het af zijn. Robby Duiveman selecteert zo'n 10.000 kostuums voor de grootste openbare verkoop van de Nationale Opera & Ballet tot dusver. AT5 nam alvast een kijkje in het kostuumatelier.

"Kijk wat een prachtige mantel, die hebben we in heel veel verschillende kleuren en materialen", zegt Duiveman terwijl hij het blauwe gewaad om zijn schouders slaat. "En ook helemaal mijn kleur." De oud-directeur kostuum, kap en grime bij de Nationale Opera & Ballet is sinds januari twee dagen per week in de weer in de opslag in Zuidoost om kostuums voor de verkoop te selecteren.

Monsterklus

Het uitzoeken van zo'n 10.000 kostuums uit zestig operavoorstellingen en één ballet is een behoorlijke monsterklus. "We verkopen niet alles hoor: bijzondere historische kostuums, jurken van bekende solisten of mooie kleding voor de repetitie blijft in ons bezit. Ik maak een selectie van wat we willen bewaren, en de rest krijgt een prijssticker en wordt straks verkocht." De opbrengst wordt gebruikt om de kostuumopslag te digitaliseren.

Of Duiveman niet een beetje treurig is dat hij zoveel kostuums, waarvan hij een groot deel zelf ontworpen heeft in zijn 23-jarige carrière, van de hand moet doen? "Natuurlijk, het liefst doe je helemaal niets weg, maar de opslag zit tjokvol. Ik kijk ernaar uit dat hier over een maand heel veel lege rekken zijn."

"Dit is een jurk van een van de blumenmädchen uit Parsifal", zegt Duiveman terwijl hij een jurk met verschillende tinten paars ophoudt. "Dit is in onze ververij helemaal met de hand in deze tinten geverfd. Het is een vrij bewerkelijk kostuum en daardoor heeft het dus ook best wel een aardig prijskaartje van 450 euro."