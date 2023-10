Amsteldijk afgesloten: "Levensduur van asfalt helemaal op"

Het fietspad op de Amsteldijk wordt veiliger gemaakt. Dit betekent omleidingen voor fietsers en voetgangers. In Het Verkeer nemen we een kijkje bij de werkzaamheden. Directievoerder Mo Bensalem Bokhari vertelt wat er precies gaat gebeuren.

AT5

De straat, parkeervakken en voet- en fietspaden worden opnieuw aangelegd. Alles is aan vernieuwing toe legt Bensalem Bokhari uit. "We gaan het asfalt vervangen en zodra we het fietspad eruit hebben dan gaan de nutsbedrijven de kabels en leidingen vervangen onder de grond."

AT5

De Amsteldijk is afgesloten voor fietsers en voetgangers. Maar voorbijgangers die we spreken hopen alsnog langs de werkzaamheden te kunnen. "Ik heb de bordjes gezien, maar soms is er nog net een omweg dat je erlangs kan. Maar helaas moet ik weer terug", vertelt een jongen op de scooter. Omdat veel mensen het idee hebben erlangs te kunnen, komt er een werkman langs om ervoor te zorgen dat niemand op het werkterrein komt. "Ik kom palen brengen dan kunnen we de hekken verankeren.'' Dit om te voorkomen dat mensen de hekken openmaken.

Voorbijgaande scooterrijder - AT5

De werkzaamheden aan de Amsteldijk duren tot het voorjaar van 2025. Voorbijgangers en omwonenden vragen zich af of het echt nodig is dat de Amsteldijk zolang wordt afgesloten. ''De mensen die hier kinderen naar school moeten brengen, moeten nu vijf kilometer omrijden'', vertelt één van hen. Een voorbijgaande hardloper vindt het niet zo erg. "Als het goed staat aangegeven dan is het geen probleem om even om te lopen." "De werkzaamheden duren wat langer omdat de levensduur van het asfalt helemaal op is", legt Bensalem Bokhari uit. Daarnaast zijn er meerdere bedrijven die aan dit project meewerken. ''Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is het niet anders dan dat de dijk afgesloten wordt.'' Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Zuidelijke Wandelweg, Gelrestraat, Europaboulevard en De Borcht.