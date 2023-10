Eerste persmoment Maduro als interim-coach Ajax: "Ik wil het beste voor Ajax, heel simpel"

De assistent van de ontslagen Maurice Steijn staat voor de groep bij Ajax, totdat er een nieuwe hoofdtrainer is. "Dat zal vast snel zijn", vertelt hij. Tijd om even te wennen was er niet voor Maduro. "We zitten allemaal in een hele slechte fase. Ik kan er heel makkelijk uitstappen omdat ik alleen maar aan Ajax denk. Ik wil het beste voor Ajax, heel simpel. En dat is het eigenlijk. Ik heb de groep meegemaakt, ik weet wat er speelt. En ik neem het tijdelijk over, het is niet zo dat ik nu voor een langere tijd de nieuwe hoofdcoach zal zijn."

Ontslag Steijn

De oud-middenvelder blikte nog even terug op de dag van het ontslag van Steijn afgelopen maandag. "Het was een verdrietige dag. Ook een aparte dag, we hebben getraind en een nabespreking gehad. Het ging allemaal heel snel. Maurice heeft de nabespreking gedaan en na de training vertelde hij het nieuws aan de staf. Heel snel daarna hoorde ik dat ik het kon overnemen als ik dat wilde", aldus Maduro.

Verhaal in De Telegraaf

Ook reageert Maduro op het nieuws dat De Telegraaf woensdagochtend naar buiten bracht. De krant meldde dat Maurice Steijn zonder Maduro en Steven Berghuis bij Ajax had willen verder gaan. "Het is niet waar", zo stelt de interim-trainer duidelijk. "Hij heeft mij wel medegedeeld dat hij niet door zou gaan. Ook over het verhaal met de psychologe. Ik heb aangegeven dat het niet mijn woorden waren en dat ik er afstand van heb genomen. Maar daar heeft hij wel moeite mee gehad. Het verhaal van De Telegraaf van vanmorgen klopt niet, de waarheid komt altijd aan het licht", aldus de trainer.

De kersverse interim-coach van Ajax is niet boos over de verhalen van de afgelopen dagen. "Ik wil niet arrogant overkomen, maar ik heb in mijn hele leven nog nooit gehoord dat ik niet te vertrouwen ben. Mensen die me kennen weten dat ik vertrouwen heel belangrijk vind. Ik weet ook hoe de media werken. Over externe partijen maak ik me niet zo druk. Ik ken de waarheid. De waarheid komt op een gegeven moment naar boven, dat is wat mij rust geeft. Wat allemaal geschreven wordt, maakt me niet zoveel uit", aldus Maduro.

Aanstaande donderdag spelen de Amsterdammers hun derde duel in de groepsfase van de Europa League. Vanaf 21:00 uur (Nederlandse tijd) is Brighton & Hove Albion de tegenstander.