Tipgevers zagen Bretly D. avond voor arrestatie over de Wallen lopen

De avond voordat Bretly D. werd gearresteerd bij een hotel zagen tipgevers hem over de Wallen lopen. Dat vertelt Brigit Nolden, hoofd van de recherche Rotterdam woensdagavond in talkshow Humberto.

Na het zien van Bretly D. dinsdagavond gingen de tipgevers naar agenten toe. Op het politiebureau hebben agenten camerabeelden bekeken. "Op die manier kon worden aangegeven wat zijn uiterlijke kenmerken op dat moment waren", aldus Nolden.

Die informatie heeft volgens haar ook bijgedragen aan de arrestatie de volgende ochtend bij het hotel. Uiteindelijk werd Bretly gearresteerd door een aspirant-agent (een stagiair) samen met een hoofdagent. "Ze hebben overwogen of ze op dat moment die actie konden inzetten", vertelt Nolden. Doordat ze niet langer konden afwachten besloten ze actie te ondernemen.

Nolden kon nog niet aangeven of Bretly D. 'achteloos' in het hotel naar het toilet ging of dat hij zich daar probeerde te verstoppen. ''Onderzoek moet nog uitwijzen wat hij in die periode heeft gedaan."