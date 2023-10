Onderzoeker Laurens Buijs verlaat UvA, rechtszaak geschrapt

Na bijna een jaar lijkt er een einde te komen aan de onenigheid tussen onderzoeker Laurens Buijs en de Universiteit van Amsterdam (UvA). De sociaal wetenschapper en de universiteit hebben samen een akkoord bereikt over het ontbinden van zijn arbeidsovereenkomst. De lopende ontbindingsprocedure bij de rechtbank is daarmee van de baan.

In een reactie aan AT5 laat Buijs weten opgelucht te zijn dat alles achter de rug is. "De rechtszaak ging nergens heen. Ik ga nu zelfstandig verder met mijn wetenschappelijke werk naar gender en heb er vertrouwen in dat ik binnen de wetenschap op termijn een plek zal vinden waar ik en mijn visie op gender wel worden gewaardeerd."

Ook de UvA is tevreden dat de zaak voorbij is en laat weten dat Buijs vanaf 1 februari uit dienst treedt. De universiteit laat voor de rest weten alle aantijgingen richting de onderzoeker formeel te laten vallen. De UvA wil verder niet inhoudelijk ingaan op de onenigheid.

Veel aan vooraf

Aan de uiteindelijke ontbinding van het contract van Buijs ging heel wat vooraf. Eind vorig jaar deed Buijs een zogenoemde klokkenluidersmelding over de 'ernstige institutionele misstanden' binnen de universiteit. Volgens de onderzoeker werd het onderwijs bij de studie sociale wetenschappen en op de UvA in het algemeen 'bedreigd' door de 'radicale woke cultuur'. Na de melding werd er een onderzoek gestart door de UvA, maar de externe onderzoekscommissie zag geen serieuze institutionele misstanden die de academische vrijheid in gevaar zouden brengen.