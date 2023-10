Ajax-tegenstander Veltman razend populair in Brighton: "Jullie krijgen 'm niet terug"

Als Ajax het vanavond opneemt tegen Brighton and Hove Albion, komt het een bekend gezicht tegen. Joël Veltman verliet Ajax in 2020 na bijna 250 wedstrijden in het eerste. Ook in Brighton blijkt hij erg populair.

"Joël in één woord? Briljant", zegt een fan op de pier van Brighton over de verdediger. Een ander: "Hij is hier een legend. Dat komt door z'n dappere manier van verdedigen."

Een van de Brightonfans die we tegenkomen vertelt dat hij Veltman vaak ziet. "Hij doet zijn boodschappen in de winkel waar ik werk. Echt een aardige kerel, zo vriendelijk. Een echte familieman en een 'gentleman'. Ik heb hem een keertje geïnterviewd en hij houdt van Ajax. Hij houdt echt heel veel van die club. Dus ik denk dat het hem pijn doet om te zien hoe het nu gaat met de club."

Waar die populariteit vandaan komt? "Hard werk, zoals ik altijd heb gedaan", zegt Veltman. "Het is ook zeker waarom ik m'n contract verlengd heb. Ik voel me heel gewaardeerd hier. Van de trainer tot de fans. Als je op straat loopt of in de supermarkt: iedereen wil met je op de foto of een praatje maken."

"Ik heb daar achttien, negentien jaar gespeeld. Dus als je ze dan ziet verliezen van Utrecht, ja, dan doet dat je pijn", zegt Veltman daarover. "Door zo'n nederlaag komt er nog meer teleurstelling. Alsof die gifbeker echt leeg moet. Dus dat doet zeker pijn"

Een tikkie op de training

In zijn tijd in Amsterdam had Veltman geregeld contact met Ajaxfans Kale en Kokkie. De twee hebben voor het duel met Ajax nog wel een verzoek voor hem. "Jullie hebben linksbuiten lopen, uit Japan, geef die nog even een tikkie op de training", zegt Kale over Brighton-sterspeler Mitoma. "Gewoon even een sliding op kniehoogte. Je hoeft niks te breken, maar dat 'ie een of twee potjes niet mee kan doen", zegt Kokkie grappend.

"Dat is niet gelukt, hij was te snel voor me", reageert Veltman lachend. "Dus ik moet de mannen teleurstellen. Hopelijk gaat 'ie het goed doen voor ons tegen de rechtsback van Ajax."

Op de vraag aan Brightonfans of we Veltman mee terug mogen nemen naar Amsterdam is het antwoord duidelijk. "Nee, nee, dat kan niet", zegt een jonge fan. "Er zijn vast andere spelers in de Eredivisie die zijn plek kunnen innemen. Want jullie krijgen 'm zeker niet van ons terug", zegt een ander.