Pont botst tegen kade bij CS na inschattingsfout schipper

Op het IJ is gisteravond een veerpont tegen de kade van de aanmeerplek bij CS gebotst. Volgens een woordvoerder van het GVB had het te maken met een inschattingsfout van de schipper.

De veerboot zou rond 21.00 uur eigenlijk bij de aanlanding van de pont richting Buiksloterweg moeten aanmeren. Door een inschattingsfout - de schipper zou de pont verkeerd ingestoken hebben - werd er op het laatste moment voor gekozen om bij de aanlegplek ernaast aan te meren. Ook dat ging niet helemaal goed, want de pont botste uiteindelijk tegen de kade.

Een reiziger die op de pont stond, vertelt aan AT5 dat veel mensen daardoor hard vielen. Een woordvoerder van het GVB laat weten dat direct na de botsing gekeken is of er schade was en of er mensen gewond waren geraakt. Toen dit niet het geval bleek te zijn, voer de pont alsnog naar de juiste aanlandplek.

De GVB-woordvoerder zegt blij te zijn dat er geen gewonden zijn gevallen en benadrukt dat de inschattingsfout door een ervaren schipper werd gemaakt. Een pont met reizigers vanuit NDSM moest door de botsing enige tijd op het water wachten.