Versleten shirt of haute couture? De modetrend 'poverty play' wordt steeds groter

Gaten in je shirt, kapotte schoenen en vlekken in je broek. Dit zijn geen kledingstukken die je in de prullenbak vindt, maar in de collectie van grote modemerken. Poverty play is een modetrend waarbij je je kleedt alsof je geen geld hebt. De trend duikt steeds vaker op in grote steden, waaronder Amsterdam. Maar er is ook kritiek, want armoede is niet trendy. Het jongerenprogramma Wij Zijn Amsterdam spreekt erover met een stylist én een dakloze man.

Wat vinden mensen op straat van de trend? We namen de proef op de som en gingen met een 'vieze' blouse het centrum in. Een voorbijganger zegt: "Op het eerste oog dacht ik ieuw, maar nu denk ik: Het ziet er wel sick uit." Maar niet iedereen is enthousiast: "Het lijkt alsof je stinkt en vies bent." Een andere mevrouw ziet wel in dat dit mode kan zijn: "Nee, hier is duidelijk over nagedacht."

Workwear

Op TikTok zijn veel beelden te vinden van mensen die meedoen aan de trend, vooral in grote steden als Berlijn en London. Volgens stylist Mariëlle Kuin gebruiken grote modemerken deze trend ook steeds vaker voor hun collecties. "In tijden van crisis verandert mode vaak. Er wordt dan bijvoorbeeld ook vaak teruggegrepen naar workwear, wat een beetje lijkt op poverty play." Zij denkt dat het beeld steeds vaker te zien zal zijn in Amsterdam de komende tijd.

Opvallend is dat het ook veel rijke mensen en beroemdheden zijn die zich willen voordoen als gewone mensen die niet bulken van het geld. Marielle: "Neem bijvoorbeeld Kim Kardashian, zij heeft al meerdere keren fotoshoots gedaan in woningen waar ze dus zelf niet in woont, in arbeiderswoningen." Die foto's eindigen op haar Instagram voor 364 miljoen volgers. "Dat is alleen maar bedoelt zodat je denkt: 'Oh, ze zijn net zoals ik. Maar dit zijn mensen met miljoenen op hun rekening."