Cultuur nl Cultuurmachine #15: Zo beleefde Amsterdam ADE 2023

Vroege vogels, toeristen, kinderen en mensen met een beperking: deze 23e editie van ADE was écht voor iedereen. Vijf dagen lang kon je naar meer dan duizend festivals en feestjes verspreid over 150 clubs in de stad. Voor feestgangers was er afgelopen week dus genoeg leuks te beleven. In deze nieuwste aflevering van de Cultuurmachine, bezoeken we enkele feestjes.

Als de hele stad vijf dagen lang op zijn kop staat, moet je wel goed beginnen. Vandaar een officiële opening, waar Touria Meliani, wethouder Kunst en cultuur, ook bij was. Dit jaar vond de opening van het spektakel plaats onder het Rijksmuseum. De performance, bedacht door dj Trago, combineerde dans, lichtkunst en muziek. Er was ook een dresscode: alle bezoekers moesten een zilveren cape aan hebben. "Door deze outfit voelde je je onderdeel van de show", vertelt een van de bezoekers. Special Social Club Door verschillende factoren, zoals drempels en drukte, zijn (ADE)-feesten vaak niet geschikt voor mensen met een beperking. De Special Social Club wil hier verandering in brengen en organiseert feesten voor mensen met een beperking. Op ADE hadden ze een eigen stage tijdens ADE Hangover. De hele ruimte was rolstoeltoegankelijk, er was een MIVA-toilet aanwezig en er liep een Happiness-team rond dat de sfeer goed in de gaten hield. "Ik krijg hier de ruimte om mezelf te zijn zonder vooroordelen", zegt een bezoekster in een rolstoel. Annabelle Koeleman zat in de organisatie van dit hartverwarmende event en ziet hoe iedereen geniet. "Mensen springen uit hun rolstoel om de worm te doen."

Quote "Mensen springen uit hun rolstoel om de worm te doen op de dansvloer" Annabelle Koeleman, Special Social Club

ADE Kids Party Tijdens ADE werden ook de allerjongsten niet vergeten. DJ Partyking (8), Mad Silent (9) en Non Stop (12) vormden de jongste line-up ooit bij ADE. Chane - DJ Non Stop- draait al sinds hij drie jaar oud is: "Ik kan goed mijn energie kwijt achter de draaitafel en mijn droom is om later in clubs te draaien, maar eerst wil ik nog op veel kinderfeesten draaien."