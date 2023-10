Ajax-fans tussen hoop en vrees in Brighton: "Ik vrees dat het huilen wordt"

Er zijn jaren geweest dat Ajax-fans vol zelfvertrouwen naar Europese uitwedstrijden gingen. Daar is vandaag geen sprake van. In aanloop naar de wedstrijd tegen de Engelse subtopper Brighton leven de meegereisde fans tussen hoop en vrees. "Maar het blijft de mooiste club van de wereld"

"Lastig te zeggen", antwoord een meegereisde fan op de vraag of het vanavond lachen of huilen wordt. "Je hoopt dat het lachen wordt. Maar het is lastig te voorspellen. Als ik heel eerlijk ben, denk ik toch huilen."

"1-1" voorspelt een andere fan met een Ajax-shirt, die zichtbaar vreest voor een duisterder scenario. "Ik hoop dat ze winnen, maar je moet ook realistisch blijven."

Geen spijt

Zelfs al mocht Ajax verliezen, dan heeft ze geen spijt dat ze het Kanaal heeft overgestoken. "Je bent een Ajacied of je bent het niet. Je steunt je club. Door weer en wind, in goede en in slechte tijden."

Een mede-Ajacied is dat met haar eens: "Het blijft de mooiste club van de wereld, dat geeft de boost om alsnog te blijven gaan, ook in slechte tijden."

Nieuwe trainer

Stiekem is er de hoop dat Ajax nog kan verrassen. Nu trainer Maurice Steijn de laan uitgestuurd is en zijn assistent Hedwiges Maduro tijdelijk de lijnen mag uitzetten. "Dat kan nog een voordeel zijn, ja. Misschien zijn de spelers meer gebrand met een nieuwe trainer. Dat ze Maduro zien staan en denken: 'Hier doen we het voor.'"

Hoe lang de terugreis is? "10, 11 uur met de auto. Toch een lange rit als ze verliezen."