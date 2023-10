Het Huygens College heeft een docent op non-actief gesteld naar aanleiding van uitspraken over het conflict tussen Israël en Hamas. En in aanloop naar de wedstrijd tegen Brighton hopen Ajax-fans dat tussenpaus Hedwiges Maduro voor een verrassing kan zorgen. Dat en meer in het AT5 Nieuws van donderdag 26 oktober, gepresenteerd door Fabiënne Mucuk.