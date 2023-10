Ajax verliest eerste duel na ontslag Steijn met 2-0 in Brighton

Ajax heeft de eerste wedstrijd onder leiding van interim-coach Hedwiges Maduro verloren. Brighton and Hove Albion was in Engeland met 2-0 te sterk. Ajax staat nu laatste in poule B van de Europa League met twee punten uit drie duels.

In de 36e minuut kwam de thuisploeg bijna op 1-0, maar Ramaj reageerde goed op een schot van aanvaller João Pedro en wist de bal weg te tikken. Twee minuten voor rust kwam de bal na een redding van Ramaj weer bij Pedro terecht en dit keer was het wel raak, waarmee Brighton terecht met een 1-0 voorsprong de rust in ging.

Al snel viel op dat Ajax zonder bal een stuk compacter stond dan onder Maurice Steijn. Het lukte Brighton mondjesmaat om tussen die linies die dicht op elkaar stonden door te spelen. De eerste echte kans voor de Engelsen ontstond na twintig minuten, toen Carlos Forbs de bal knullig verspeelde in de eigen zestien. James Milner kon daardoor schieten, maar Ramaj kon de bal klemmen. Waar Brighton er nog een aantal keer doorkwam, creëerde Ajax nauwelijks wat in de eerste helft.

Ajax startte in Brighton met Diant Ramaj op goal. De Duitser maakte zondag tegen FC Utrecht al zijn debuut vanwege een blessure bij Jay Gorter. De van een schorsing teruggekeerde Silvano Vos begon op de bank, de laatste twee duels waarin de 18-jarige Amsterdammer wel speelgerechtigd was, stond hij nog in de basis.

In die rust besloot Maduro in te grijpen: Forbs keerde niet meer terug uit de kleedkamer, Kristian Hlynsson was zijn vervanger. Berghuis ging daardoor iets meer vanaf rechts spelen en op die manier kwam Ajax er in het begin van de tweede helft ook een paar keer doorheen, zonder echt in de buurt van een goal te komen. De eerste keer dat Brighton in de tweede helft gevaarlijk werd, betekende dat de 2-0. Ansu Fati werd vrijgespeeld in het strafschopgebied van Ajax en hij schoot de bal door de benen van Josip Sutalo langs Ramaj.

Eerste nederlaag

Diezelfde Fati was twee minuten later dicht bij de 3-0, maar zijn schot ging rakelings naast. Vlak daarna volgde de eerste echte kans voor Ajax in de wedstrijd. Berghuis kwam weer naar binnen vanaf rechts, maar zijn schot belandde op de paal. Het was een van de laatste acties van Berghuis, want samen met Benjamin Tahirovic verliet hij na een uur spelen het veld. De twee werden vervangen door Mika Godts en Branco van den Boomen.

Daarna gebeurde er lang erg weinig aan beide kanten. Met Silvano Vos en voormalig Brighton-speler Chuba Akpom in plaats van Steven Bergwijn en Brian Brobbey ging Ajax nog wel op zoek naar de aansluitingstreffer, maar serieuze kansen op die goal kwamen er niet meer. Ook Brighton kwam niet meer in de buurt van een doelpunt, waardoor het bij 2-0 bleef en Ajax voor het eerst dit seizoen een groepswedstrijd verloor.

De andere wedstrijd in de poule van Ajax eindigde in een 3-1 overwinning voor Olympique Marseille op AEK Athene. Marseille staat daardoor na drie wedstrijden bovenaan met vijf punten. AEK en Brighton volgen met vier punten, Ajax staat laatste met twee punten. Over twee weken zou Ajax weer over Brighton heen kunnen wippen, dan komen de Engelsen naar Amsterdam. En ook aanstaande zondag wacht in de Eredivisie de volgende zware pot voor Ajax. Koploper PSV is dan om 14.30 uur de tegenstander in Eindhoven.