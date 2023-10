Diant Ramaj had debuut eerder verwacht: "Ik ben een Ajax-keeper"

Hedwiges Maduro had zich zijn eerste duel als interim-trainer anders voorgesteld. In Engeland werd met 2-0 verloren van Brighton. Ook voor Diant Ramaj betekende de wedstrijd een primeur: de keeper maakte namelijk zijn basisdebuut. Iets wat, als het aan hemzelf had gelegen, al veel eerder was gebeurd.

"Maar uiteindelijk is die beslissing aan de trainer", zei Ramaj daarover op de persconferentie na de wedstrijd. Zijn nieuwe trainer zette Ramaj donderdag dus direct in de basis. "Daar was ik erg blij mee, al had ik het me anders voorgesteld, namelijk met een overwinning. Maar ik ben wel blij dat ik vandaag de kans heb gekregen."

Ook blikte hij nog even terug op zijn roerige eerste maanden in Amsterdam. "Ja, er is veel gebeurd, veel chaos. Maar wat gebeurd is, is gebeurd en nu kijken we naar de toekomst." Ajax staat na de nederlaag laatste in de Europa League-poule, met twee punten uit drie wedstrijden. Met een beetje pech is dat na zondag ook het geval in de Eredivisie. Dat doemscenario voltrekt zich als Ajax in Eindhoven verliest van PSV en FC Volendam thuis wint van Excelsior.