23-jarige Amstelvener aangehouden voor fatale schietpartij Nieuw-West

De politie heeft woensdag een 23-jarige Amstelvener aangehouden die mogelijk verantwoordelijk is voor de dodelijke schietpartij in de Etnastraat eerder deze maand. Bij de schietpartij kwam een 18-jarige man om het leven. Een 17-jarige jongen raakte gewond. De verdachte is vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De recherche doet nog onderzoek naar het motief van de schietpartij. Eerder meldde Het Parool dat het overleden slachtoffer − de 18-jarige Jamario − een link zou hebben met de drillrapscene. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de schietpartij 'voor zover nu bekend niets met de drillrapscene te maken'.

Volledige beperking

De schietpartij vond plaats in de nacht van 11 op 12 oktober op een bedrijventerrein in de Lutkemeer, aan de Etnastraat; het uiterste puntje van Nieuw-West. Kort na middernacht uur trof de politie twee zwaargewonde slachtoffers met kogelwonden aan. Eén van de slachtoffers overleed dezelfde nacht aan zijn verwondingen. Een dag later werd de vermoedelijke vluchtauto uitgebrand aangetroffen op een parkeerplaats aan de Noorddammerweg in Amstelveen.

De 23-jarige verdachte zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact kan hebben met zijn advocaat. Vandaag is de man voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit twee weken langer vast.