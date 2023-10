OM eist geldboetes tegen vermeende snorders op Schiphol

De zogeheten 'snorders', oftewel illegale taxichauffeurs, reden volgens het OM meerdere ritten vanaf Schiphol waarbij ze zwart betaald werden. Volgens een woordvoerder van het OM ging het om tien taxichauffeurs die vandaag in een zogeheten 'geclusterde zitting' terechtstonden.

Naast dat de chauffeurs geen vergunning voor taxivervoer hadden, waren ze niet verzekerd, wat betekent dat inzittenden ook niet zijn verzekerd bij bijvoorbeeld ongelukken. Wanneer snorders op Schiphol worden gepakt volgt een strafbeschikking, maar is de zaak afgedaan na het betalen van een geldboete, zo legt een woordvoerder van het OM uit.

"Bij de zaak van vandaag waren een aantal chauffeurs het oneens met de strafbeschikking en vochten zij deze aan. Ook zijn er chauffeurs die na de strafbeschikking nogmaals de fout zijn ingegaan", aldus de woordvoerder.

Zogenaamde vriendendienst

Een aantal chauffeurs verklaarde vrijdag tegenover de politierechter dat er sprake zou zijn geweest van gratis ritten of vriendendiensten waarbij de inzittenden enkel voor de benzine hebben betaald.

Uit onderzoek van de Marechaussee blijkt echter dat inzittenden wel degelijk afspraken hebben gemaakt over de ritprijzen en dat ze de bestuurder bovendien niet kenden. Ook is er sprake geweest van een 'zakelijk afscheid', waarbij de chauffeurs de deur hebben opengehouden voor passagiers en hun bagage hebben in- en uitgeladen.

Het OM beschouwt het illegale taxivervoer als economisch delict en neemt de zaak daarom hoog op. "Het gaat hier om illegaal taxivervoer en daar treedt het OM stevig tegen op. Het is bovendien een makkelijke manier van geld verdienen, iedereen met een rijbewijs kan op z’n vrije dag bij wijze van spreken mensen zwart en onverzekerd gaan vervoeren", aldus het OM in een persbericht.

Tijdens de rechtszaak zal later blijken wat de straf voor de chauffeurs gaat worden.