Podcast A'muze: Cyriel Guds en Anita de Wit over de strijd tegen loverboys in de stad

Te gast in deze podcast is filmmaker en acteur Cyriel Guds. Anita de Wit is zijn grote inspiratiebron geweest bij het maken van Loverboy Amsterdam. Dat is zijn nieuwe film over een alleenstaande vader die door zijn schuldeisers gedwongen wordt om een meedogenloze loverboy te worden. Cyriel: "Tijdens het maakproces stuitte ik op de inspirerende stichting 'Stop loverboy.nu', die slachtoffers van loverboys opvangt. Daar is Anita de oprichter van. Ze vertelde me dat ze zelf moeder is van een jonge vrouw die slachtoffer was van drie loverboys in Amsterdam. Ik dacht: wow hoe kun je dan toch zo sterk zijn en zelfs andere slachtoffers helpen?"