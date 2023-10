Kale & Kokkie weigeren Ajax af te branden; "Maar 35 procent balbezit is echt niet des Ajax"

Die gifbeker bij Ajax begint steeds meer te lijken op een bodemloze put. Na de blamage tegen Utrecht en het ontslag van Maurice Steijn, zagen we de Ajacieden gisteren tegen Brighton ongegeneerd de bus parkeren tegen Brighton. Resultaat: één min of meer geslaagde Ajax-aanval en alsnog met 2-0 onderuit. Toch gaan Kale & Kokkie interim-trainer Maduro en hun club niet zomaar afbranden. "De ervaren krachten zoals Berghuis en Bergwijn moeten nu echt opstaan uit de grijze middelmaat."

