Maduro hoopt met goede teamdiscipline een resultaat te behalen tegen PSV

De topper tussen Ajax en PSV staat zondag op het programma. In deze zware week, waar afgelopen donderdag van Brighton Hove and Albion werd verloren, staat zondag de uitwedstrijd tegen de koploper op het programma.

Hedwiges Maduro, de interim-coach van Ajax, kijkt terug op een goede wisselwerking met het uitvak vol Ajacieden in Brighton. Ook zondag in Eindhoven is het uitvak uitverkocht en dus hoopt de coach dat dat ook daar weer lukt.

En tegelijkertijd drukt hij de selectie ook op het hart: "Wij moeten een goede teamdiscipline hebben, geloof erin hebben dat we een resultaat kunnen halen. Ook al weten we dat het een moeilijke wedstrijd gaat worden, moeten we zo de wedstrijd ingaan."

Maduro benadrukt dat er ook op de achtergrond nog altijd van alles gaande is om de club weer op de rit te krijgen. "De supporters weten dat we in een moeilijke fase zitten, niet alleen qua team en ook qua club", vertelt hij. "Ik weet ook dat er op de achtergrond mensen gekomen zijn om het te repareren." Daarmee doelt hij onder andere op Louis van Gaal, Danny Blind en mogelijk ook John van 't Schip. Zij moeten weer structuur in de club proberen te krijgen. "En wij moeten proberen dat te brengen op het veld."

De wedstrijd begint zondag om 14.30 uur.