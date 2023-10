Zwaargewonde bij steekpartij in Amsterdam-Noord, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij op de Hazelaarstraat in Amsterdam-Noord is iemand zwaargewond geraakt. De man is gereanimeerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten hebben ter plekke een verdachte aangehouden.

De melding van de steekpartij kwam bij de politie rond 11.50 uur binnen. Ook een Mobiel Medisch Team (MMT) werd opgeroepen naar het incident om hulp te verlenen aan het slachtoffer. De straat nabij het Noorderpark is afgezet voor het onderzoek.

Over de aanleiding van de steekpartij kan de politie nog niets zeggen, dat moet nog worden onderzocht. Het is duidelijk dat er op straat werd gestoken, maar of het incident ook begon in de Hazelaarstraat moet nog blijken. De politie komt daarom graag in contact met getuigen die meer weten over de mogelijke aanleiding.