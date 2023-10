Zwaargewonde bij steekpartij in Noord: "Kleine kinderen hebben het ook gezien, het is vreselijk"

Bij een steekpartij op de Hazelaarstraat in Amsterdam-Noord is een man zwaargewond geraakt. Hij werd gereanimeerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten hebben ter plekke een verdachte aangehouden. Ooggetuigen spreken van een bloedbad. "Mijn buurman heeft twee kleine kinderen, die hebben het ook gezien, het is vreselijk. Die kinderen hebben een trauma straks", vertelt een buurtbewoner tegen AT5.

De buurtbewoner laat aan AT5 weten dat tijdens het steekincident vanmorgen een man op zijn sokken naar buiten gerend kwam en tussen de dader en slachtoffer in is gaan staan. "Hij schreeuwde 'Doe dat mes weg!' en het slachtoffer is zelfs over auto's gesprongen om te vluchten."

Het slachtoffer kent in de buurt niet een hele goede reputatie, zo vertellen een aantal buurtbewoners die de man omschrijven. "Hij is aan de drank, drugs en er komen mensen langs bij hem 's nachts, roepen en schreeuwen. Het is echt vreselijk", vertelt een bewoner. Een ander: "Ik heb veel overlast van zijn troep. Dat heb ik een keer in zijn tuin gegooid en toen begon hij tegen mij een hoop kabaal te maken. Met: 'Ik gooi een steen door je ruit'."

Reanimatie

De melding van de steekpartij kwam bij de politie rond 11.50 uur binnen. Ook een Mobiel Medisch Team (MMT) werd opgeroepen naar het incident om hulp te verlenen aan het slachtoffer. De straat nabij het Noorderpark is afgezet voor het onderzoek.

Over de aanleiding van de steekpartij kan de politie nog niets zeggen, dat moet nog worden onderzocht. Het is duidelijk dat er op straat werd gestoken, maar of het incident ook begon in de Hazelaarstraat moet nog blijken. De politie komt daarom graag in contact met getuigen die meer weten over de mogelijke aanleiding.

Het Parool schrijft op basis van getuigen dat het slachtoffer 'met een groot mes werd achtervolgd en heel vaak werd gestoken, ook in zijn borst en nek'. "Uiteindelijk viel hij op de grond, en tegen een hekje, maar de dader tilde hem gewoon weer overeind om hem wéér te steken", schrijft de krant.

Slachtofferhulp

Een woordvoerder van de politie laat weten dat 'collega's meerdere getuigen ter plaatse hebben gesproken'. Ondanks dat er een verdachte is aangehouden, benadrukt de politie dat details van de steekpartij nog steeds erg helpen bij het onderzoek. "Kleine stukjes info van burgers helpen ons ook verder in het hele verhaal van wat er nu precies is gebeurd."