Vredeswandeling door binnenstad vanwege oorlog Israël-Hamas

De wandeling is georganiseerd door een groep van vijftien vrouwen. Op de site van de organisatie staat te lezen: "Wij zijn allen diep geraakt door de situatie in het Midden-Oosten. De gruwelijkheden leiden tot een spiraal van geweld en ontmenselijking, waarmee verbinding en compassie verder uit het zicht verdwijnen. Ook in onze samenleving leiden de verschillende perspectieven tot verdeeldheid. Wij creëren te midden van dit alles ruimte voor verbinding, compassie en medemenselijkheid."