Historisch dieptepunt Ajax: laatste plaats na nederlaag tegen PSV

De gifbeker voor Ajax is nog niet leeg. De Amsterdammers stonden bij rust nog voor tegen PSV, maar gaven dat helemaal weg in de tweede helft. Het werd 5-2 in Eindhoven.

Het begin van Ajax was verrassend te noemen. In het eerste kwartier kreeg de hekkensluiter vijf gigantische kansen. Eerst kon Brian Brobbey alleen af op Walter Benítez en schoot mis. Brobbey stond ook aan de basis van de tweede mogelijkheid, waar Steven Bergwijn zijn kans miste. Driemaal bleek scheepsrecht. Een afstandsschot van Branco van den Boomen eindigde achter Benítez: 0-1. Via Brobbey en Steven Berghuis had Ajax de score móeten uitbreiden, maar liet dat na. Het deksel op de neus kwam snel via de gelijkmaker van Hirving Lozano.

Kristian Hlynsson, die in de basis mocht starten van Hedwiges Maduro, kreeg een goede kopkans. Benítez hield PSV opnieuw op de been. Het spel lag vervolgens minutenlang stil door een reanimatie van een supporter op de tribune. Na deze onderbreking nam Ajax opnieuw de leiding. Brobbey was ditmaal wél trefzeker voor de Amsterdammers: 1-2.

In de tweede helft was Ajax geen schim meer van de ploeg van voor de rust. Binnen een kwartier draaide PSV het namelijk helemaal om. Lozano schoot eerst nog een afstandsschot op de paal naast doelman Diant Ramaj, maar de rebound tikte Luuk de Jong binnen: 2-2. Ismael Saibari zorgde vervolgens voor de 3-2. De Mexicaan Lozano strooide nog meer zout in de wonden van Ajax door de 4 en 5-2 te maken.

Na die goals was Ajax niet meer in staat om een vuist te maken tegen PSV. Het gevolg was de historisch laatste plaats in de eredivisie. FC Volendam, dat stijgt naar plek zestien, is komende donderdag de tegenstander in de Johan Cruijff Arena.