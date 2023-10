Maduro: "We weten dat we niet op de laatste plek blijven staan"

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Volgens hem is er sprake van een vertekend beeld. "We lopen wedstrijden achter. We weten ook dat we daar niet blijven staan. En dat we, zeker zoals we spelen zoals de eerste helft, heel veel punten gaan pakken dit seizoen."

Maduro zegt wel dat het team scherper had moeten zijn in de tweede helft. "Vermoeidheid speelde ook wel een rol bij een aantal jongens in de tweede helft. Misschien dat het met donderdag te maken heeft gehad, dat was ook een uitwedstrijd en toch ook een zware wedstrijd."