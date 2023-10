Ajax presenteert John van 't Schip als interim-trainer voor rest van seizoen

John van 't Schip neemt tot het einde van het seizoen het roer over bij Ajax. De 59-jarige oud-Ajacied is vandaag gepresenteerd door de club. Van 't Schip staat voor een uitdaging die geen enkele trainer van de club ooit heeft gehad: Ajax uit de degradatiezone leiden. Na het seizoen gaat de trainer aan het werk in het technisch management van de club.

Als trainer zat Van 't Schip ook al op de bank bij Ajax. Eerst als jeugdtrainer van de Onder 17 en Onder 19 en daarna als assistent bij Jong Ajax onder Marco van Basten. Bij laatstgenoemde was Van 't Schip later nog een keer assistent onder het eerste van Ajax. Na het ontslag van Van Basten stond hij als interim-trainer al één wedstrijd aan het roer. Hij won toen van FC Twente.

Van 't Schip is geen onbekende bij Ajax, iets waar de harde kern van de club ook om vroeg. Hij speelde in totaal 347 in het rood-wit van Ajax als rechtsbuiten en wist daarin 33 keer te scoren en 35 keer een assist te geven. In zijn tijd als speler wist Van 't Schip ook behoorlijk de prijzenkast van de club te vullen. Hij won vier landstitels, drie knvb-bekers, een Uefa Cup - de huidige Europa League - en de Uefa Cup II. Daarnaast werd hij Europees kampioen met het Nederlands elftal in 1988.

Van 't Schip hoopt dat hij de schakel kan zijn om 'de sportieve weg omhoog te pakken'. "Ik ben blij dat het rond is en ik heb veel zin om te gaan beginnen bij de club waar het voor mij ook ooit is begonnen." Ook volgens Jan van Halst, die tijdelijk de rol als algemeen directeur vervult, is Van 't Schip 'de aangewezen persoon om aan de prestaties een positieve draai te geven'. "John is een ras-Ajacied die veel ervaring heeft opgedaan in binnen- en buitenland, zowel op het veld als daarbuiten."

Na het vertrek van directeur voetbalzaken Sven Mislintat, hoofdtrainer Maurice Steijn die de club moest verlaten en de slechtste seizoenstart ooit, staat Ajax op de laatste plaats in de Eredivisie. Dat is enigszins een vertekend beeld, aangezien de Amsterdammers nog twee wedstrijden moeten inhalen, maar toch is het een historisch dieptepunt voor de club.

Trainerscarrière

Zijn carrière als hoofdcoach is op het moment wel minder glansrijk dan in zijn tijd als speler. Zijn eerste echte klus als hoofdtrainer was bij FC Twente. Dat werd geen succes. Ternauwernood degradeerde Twente niet uit de eredivisie, maar na één seizoen stopte de samenwerking tussen de Tukkers en Van 't Schip. In het buitenland werkte de oud-Ajacied als trainer bij Guadalajara in Mexico en bij zowel Melbourne Heart als Melbourne City in Australië. Bij Melbourne City won hij zijn enige prijs als trainer, de nationale beker.

Na zijn buitenlandse avontuur keerde Van 't Schip in 2017 weer terug op de Nederlandse velden. Hij werd de trainer van PEC Zwolle. Na een uitstekend eerste seizoen met de Zwollenaren, ging het daarna opnieuw mis. Hij werd in december 2018 ontslagen na een 5-0 nederlaag tegen AZ. Zijn laatste klus was als bondscoach van Griekenland, van 2019 tot 2021. Met de Grieken presteerde hij redelijk. Maar toen een eventuele contractverlenging naar zijn zin te lang duurde, besloot hij te vertrekken.

Nieuwe assistent

Van 't Schip neemt ook een nieuwe assistent mee, de Australiër Michael Valkanis. Hij tekent ook tot het einde van het seizoen. Het tweetal werkte eerder samen bij Melbourne City, PEC Zwolle en het nationale team van Griekenland. Voor de overstap naar Ajax was hij de trainer van Hapoel Tel Aviv. Hedwiges Maduro, die de de afgelopen twee wedstrijden de honneurs waarnam als hoofdtrainer, gaat weer verder als assistent. Tijdelijk assistent-trainer Dave Vos pakt vanaf vandaag zijn taken als hoofdtrainer van Jong Ajax weer op.