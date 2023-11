Ga jij stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen? ''Ik stem nooit, mijn vrouw wel''

Naar verwachting gaat op 22 november een groot deel van de Amsterdammers naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In 2021 ging 75,7% van de Amsterdammers stemmen, maar in de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord was de opkomst een stuk lager. In Amsterdam Informeert vertelt stembureauvoorzitter Giordano Miskin wat daar volgens hem de reden voor is en waarom het toch belangrijk is dat iedere Amsterdammer stemt.

AT5

Buurthuis Gein wordt op 22 november omgetoverd tot stembureau. Voorzitter Giordano Miskin draagt er al jaren zorg voor dat alles zo vlekkeloos mogelijk verloopt rond het stemmen. ''Wat moeten mensen meenemen om te stemmen, een stempas en een geldig ID. Als je identiteitsbewijs verlopen is kun je het nog vijf jaar gebruiken om te stemmen'', vertelt Miskin.

Meneer op scooter in winkelcentrum Reigersbos

Quote ''Ik vermoed dat de mensen in deze stadsdelen het vertrouwen in het kabinet misschien hebben verloren.'' Giordano Miskin, voorzitter stembureau Gein

Maar niet iedereen die we spreken staat te springen om te stemmen. 'Ik stem nooit'', zegt een buurtbewoner stellig. ''Omdat het ook niet uitmaakt volgens mij.'' Een meneer op een scooter in winkelcentrum Reigersbos twijfelt ook niet. ''Ik stem nooit. Maar mijn vrouw wel.'' Een mevrouw die aan komt snorren op haar scootmobiel twijfelt wel. ''Ik weet het nog niet zeker, ik heb een paar jaar al niet meer gestemd.'' Miskin heeft wel een vermoeden waarom de opkomst in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost laag is. ''Ik vermoed dat de mensen in deze stadsdelen het vertrouwen in het kabinet misschien hebben verloren.'' Een andere buurtbewoner gaat wel stemmen. ''Sowieso heb ik twee favorieten. Die mensen kunnen alsnog wat betekenen voor de minderheden hier in Zuidoost en voor ons allemaal in het land.''

Quote ''Stemmen is superbelangrijk, je krijgt meer diversiteit in de Kamer en als je niet stemt is het jammer dat de belangen van bepaalde culturen niet worden gehoord.'' Giordano Miskin, voorzitter stembureau Gein

Diversiteit in de Kamer Miskin benadrukt het belang dat ook Amsterdammers uit Zuidoost, Nieuw-West en Noord gaan stemmen. ''Stemmen is superbelangrijk, je krijgt meer diversiteit in de Kamer, en als je niet stemt is het jammer dat belangen van bepaalde culturen niet worden gehoord.''