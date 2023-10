Amsterdammers over dieptepunt Ajax: "Het is een schande voor de stad"

Ajax staat na het verlies van 5-2 tegen koploper PSV gisteren op de 18e plek. En daar vinden de Amsterdammers wat van, blijkt wanneer AT5 de straat op gaat. "Ik woon al 53 jaar in Nederland en voor het eerst heb ik Ajax op de 18e plaats gezien. Het is een schande voor Amsterdam", vertelt een bewoner.

Met die teleurstelling lopen meer Amsterdammers in de stad rond. "Het is wel heel laag, zelfs onder de Volendammers", lacht een vrouw pijnlijk. "Ik wist niet eens dat die bestond, plek 18, ik dacht 13. Ze moeten nu wel eventjes laten zien wat ze wel kunnen." Een ander: "Heel triest, heel triest, meer kan ik niet zeggen, want ik kan niet voetballen en kan ze niet helpen."

Daarnaast ook plaatsvervangende schaamte: "Je schaamt je eigen de kleren", "Dit is echt diep triest. Het is zo triest dat je er bijna weer om moet lachen of zo" en "Het doet gewoon pijn. Het beste is gewoon niet meer kijken, want het wordt er niet gezelliger op thuis, laat ik het zo zeggen", zijn de reacties.

'Ajacied in hart en nieren'

John van 't Schip neemt tot het einde van het seizoen het roer over bij Ajax, dat werd vandaag bekend. De 59-jarige oud-Ajacied is vandaag gepresenteerd door de club. Van 't Schip staat voor een uitdaging die geen enkele trainer van de club ooit heeft gehad: Ajax uit de degradatiezonde leiden.

"Ik zou niet weten wie het anders kan. Het is een Ajacied in hart en nieren en dat telt, vooral op het veld", zegt een man. "Hij zou het ook wel kunnen en we gunnen het van harte", en toch blijft de vraag: "Deze spelers, gaan we die in een keer veranderen, gaat er een wonder gebeuren?"

Toch klinkt tussen de overheersende negativiteit bij een ander nog vertrouwen. "Je kunt toch niet altijd onderaan blijven staan."