Ajax-hoofdscout Kelvin de Lang tijdens transferperiode tijdelijk technisch directeur

De kersverse interim-trainer John van 't Schip gaat na dit seizoen aan de slag in het technisch management, maar voor deze transferperiode was er ook een technisch directeur nodig. Van Halst kwam uit bij De Lang. "Hij is tijdens de transferperiode het eerste aanspreekpunt en gaat die periode coördineren met een team om zich heen. Er zijn meerdere mensen van De Toekomst die zich daarbij aansluiten."

Nu Mislintat ontslagen is en Huntelaar thuis zit met een burn-out, is Ajax op dat vlak stuurloos de aankomende transferperiode. Niet handig natuurlijk, aangezien de komende periode waarschijnlijk gebruikt gaat worden om de selectie weer een beetje op de rit te krijgen. Hedwiges Maduro gaf na het verlies tegen PSV al aan dat de Amsterdammers op zoek moeten naar 'bepaalde types' die ze missen in het huidige elftal.

Huntelaar keerde na zijn carrière als prof terug bij Ajax om te leren om technisch manager te worden. Dat deed hij samen met Gerry Hamstra , in de volksmond H2 genoemd. Na de komst van Sven Mislintat als directeur voetbalzaken ging Huntelaar als technisch manager aan de slag bij Jong Ajax. Halverwege oktober kwamen berichten naar buiten dat de oud-spits zich ziek had gemeld vanwege een burn-out.

Dat laat Jan van Halst, de tijdelijke algemeen directeur van Ajax, weten in een interview met met de club. De reden is de afwezigheid van Huntelaar door een burn-out . "Hij heeft even rust nodig en dat gunnen we hem ook."

Wie is de nieuwe hoofdscout?

Maar wie is de man die in januari een belangrijke rol heeft in het aankoopbeleid van de Amsterdammers? Een bekende naam zoals oud-hoofdscout Henk Veldmate is Kelvin de Lang nog niet. Maar in de voetballerij is hij zeker geen onbekende. De 42-jarige geboren Amsterdammer werkte meer dan vijf jaar bij Manchester City, onder andere als hoofdscout van de jeugd.

Voordat hij werd opgepikt door de regerend kampioen van Engeland werkte De Lang als scout, recruiter en marketeer voor meerdere managementbureaus in de sportwereld. Wat in eerste instantie ook in zijn werkveld paste na zijn opleiding Sportmanagement aan de Johan Cruyff University. Bij City werkte De Lang zich op van scout in de Benelux tot werken direct onder technisch directeur Txiki Begiristain.

De Lang tekende deze zomer een contract van vier jaar bij Ajax. De Amsterdammers noemden hem een 'moderne hoofdscout' die veel kennis had van de huidige internationale voetbalwereld en een goed netwerk. De tijdelijke directeur heeft van 1 januari tot 31 januari de tijd om spelers aan te trekken en te verkopen.