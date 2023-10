Stadsdeelbestuurder Rick Vermin wordt wethouder in Den Bosch

Rick Vermin, stadsdeelbestuurder in Oost, gaat de stad verlaten. De 44-jarige Vermin wordt namens GroenLinks wethouder in Den Bosch. Hij gaat zich daar onder andere bezig houden met talentontwikkeling, gezondheid en data.

Vermin was sinds 2017 bestuurder in het stadsdeel. Daar was hij verantwoordelijk voor de openbare ruimte, duurzaamheid, het verkeer en het vervoer. Zo hield hij zich de afgelopen jaren bezig met het verkeer op de Javastraat. Vanuit de stadsdeelbestuurder kwam het plan om eenrichtingsverkeer in de straat te realiseren.

Ook zat Vermin achter het helpen van de organisatie Fixbrigade, die mensen gratis helpt met het besparen van energie door te isoleren.

In Den Bosch volgt Vermin de opgestapte Ufuk Kâhya op. Vorige maand stopte de wethouder na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Volgens het Brabants Dagblad zou hij ambtenaren van de gemeente kleineren en tegen medewerkers schreeuwen.

Over de komst van Vermin moet nog wel worden gestemd in de gemeenteraad van Den Bosch, maar dat is normaal gesproken een formaliteit. Hij wordt dan op 14 november geïnstalleerd als wethouder.