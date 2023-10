Straten van Amsterdam nl De Straten in de Pieter Aertszstraat: “Dat was fenomenaal ik kwam zeven kilo lichter terug”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Met vandaag creativiteit achter elke voordeur in de Pieter Aertszstraat.

Anne Jan heeft een benedenwoning in de Pijp van 50 vierkante meter. Hij woont er al een jaar of zes met veel plezier. Om ruimte te creëren heeft hij een opklapbed in zijn woonkamer: “Een tip voor mensen die ook zo krap behuisd wonen als ik. Je slaat het bed open, het is net een hotelbed.” Ondanks dat Anne Jan in een prettige straat woont is hij opzoek naar een woning in de middenhuur. Een huurwoning in het middensegment is voor hem helaas onbetaalbaar in Amsterdam en daarom woont hij scheef.

Onder de woning van Anke en Mirko zit een vakschool voor edelsmeden. Anke Akerboom zit al 48 jaar in het vak als edelsmid. Nadat ze enkele lessen had gegeven besloot ze een school te beginnen in de ruimte onder haar woning. De studenten die hier les krijgen volgen de opleiding tot officieel edelsmid. Anke is niet de enige creatieveling in huis want haar man Mirko Krabbé is beeldend kunstenaar. “Ik maak keramiek, ik schilder ik ontwerp meubelen en maak dat met heel veel plezier.” Zijn passie voor kunst heeft hij geërfd van zijn vader de kunstschilder Maarten Krabbé. En dat is goed te zien aan hun woning. Mirko en Anke hebben namelijk van hun huis met vier verdiepingen een waar museum gemaakt.

Mirko en Anke zijn ooit naar de amazone gereisd en hebben daar een peil en boog gekregen van de indianen toen ze daar twee maanden verbleven op uitnodiging van een organisatie. Mirko: “We hebben samengewerkt met indianen in de diepe jungle van de amazone zelf. Waarbij de indianen met peil en boog op jacht gingen. Dat was fenomenaal ik kwam zeven kilo lichter terug.”

Harry woont om de hoek en heeft ook een woning vol met kunst: “Trots is een ongemakkelijk iets, ik ben trots dat het betekenisvol is wat ik doe. Ik ben eigenlijk wel trots dat ik een onafhankelijk oeuvre geschapen heb.” Harry werkt veel met hout en maakt graag houtsculpturen. Zijn hele huis staat vol met houtige kunstwerken, hij heeft bevoordeeld ook een houten kast ontworpen. “Deze kast heet identiteit of zo iets. Dus dan probeer ik na te denken waar gaat identiteit over.” Harry is ook een tijd ambtelijk en politiek integriteitscoach geweest. Als Harry zou moeten kiezen tussen de kunst of de functie als integriteitscoach dan kiest hij voor de kunst. “De kunst is met je hoofd je hart en je hand.”

