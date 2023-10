Tot 15 jaar gevangenisstraf voor invoer 'enorme' hoeveelheden coke

De 37-jarige man is medeverantwoordelijk voor de import van in totaal 2411 kilo cocaïne in containers vanuit Zuid-Amerika en het bewerken en verwerken van 18 blokken cocaïne in een loods in Hoofddorp. Hij vervulde daarbij een logistiek-coördinerende rol, aldus het OM.

De rechtbank spreekt hem wel vrij van het bezit van 86 kilo cocaïne, een vuurwapen en munitie. Op basis van het dossier kan dat niet worden bewezen.

Witwassen

De 45-jarige man is ook medeverantwoordelijk voor de import van cocaïne vanuit Zuid-Amerika. In zijn geval ging het om 2203 kilo. Hij deed ook een poging tot de invoer van nog eens 2903 kilo, maar dat mislukte. Hij was bovendien een van de investeerders in deze transporten en bepaalde mede in welke transporten werd geïnvesteerd. Hij heeft in totaal meer dan 12 miljoen euro witgewassen.