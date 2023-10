Bewoners Brouwersgracht dupe van nachtelijke lijmspuiter: "Vandalisme van de debielste soort"

"Muurvast! Er gebeurt helemaal niets", vertelt een bewoner nadat hij zonder resultaat zijn sleutel in zijn slot heeft geprobeerd te duwen. En dat is niet het enige, er is bij hem zelfs lijm op de knop van zijn bel gespoten, waardoor die constant af bleef gaan.

Hij is een van de minstens dertien omwonenden waarbij lijm in de sloten werd aangetroffen, vertelt een slotenmaker. Het gaat volgens hem om bewoners van de Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht en de Brouwersgracht. Een vervelend klusje, want de hele cilinder moet opengeboord worden.

Saboteur

Het is niet voor het eerst dat er een saboteur actief is op de Brouwersgracht. Begin deze maand nog werden meerdere gaten voor paaltjes volgespoten met een soort purschuim, vermoedelijk om het palenplan van de gemeente dwars te zitten. Maar waarom iemand dít gedaan heeft, dat is nog een raadsel. Al durft een bewoner wel te speculeren. "Het is nu de gemeente! Om ons terug te pakken", lacht hij.

Van de mysterieuze lijmspuiter ontbreekt nog ieder spoor. De politie roept daarom mensen met een eigen camera op om beelden van gisteravond met hen te delen.