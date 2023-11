Zeven Schiphol-medewerkers aangehouden in onderzoek naar drugssmokkel

De Koninklijke Marechaussee heeft zeven werknemers van Schiphol aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij internationale drugssmokkel via het vliegveld. De smokkel kwam aan het licht in een onderzoek naar drugsvondsten in Azië van afgelopen juni.

In totaal werden door de autoriteiten vijf zendingen onderschept. Vier in Azië en één in oktober op Schiphol zelf. De drugs die werden onderschept in Azië werden aangetroffen in dozen in het laadruim van vliegtuigen die waren vertrokken vanuit Schiphol. Het ging om enkele tientallen kilo's per vondst.

Naar aanleiding van de vijf vondsten werd er een onderzoek opgestart, daarbij kwam het Openbaar Ministerie de medewerkers op het spoor. De rollen die zij in het smokkelproces hebben uitgevoerd variëren van het vervoeren van de drugs naar Schiphol tot aan het faciliteren van het plaatsen ervan in het laadruim. Het OM heeft de zaak nog in onderzoek en kijkt naar de betrokkenheid van andere medewerkers en mogelijke opdrachtgevers.