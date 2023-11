Stad nl Eerste ochtendspits met nieuwe afsluitingen rond Sloterweg: "Het is een stuk stiller"

Verkeer in Nieuw-West moet sinds vanmorgen rekening houden met drie nieuwe afsluitingen. Het gaat om twee knips op de Laan van Vlaanderen (tijdens de spits) en een extra knip op de Sloterweg. Het plan leidde tot een stuk minder verkeer op de afgesloten wegen en meer drukte in de omgeving.

Met name op de Laan van Vlaanderen was het effect van de borden en kentekencamera's volgens bewoners goed merkbaar. "Het is een stuk stiller in de straat", vertelde een van hen tijdens de eerste ochtendspits in de nieuwe situatie. "Vooral het inrijden vanaf de Plesmanlaan is een stuk stiller. En we hebben weer parkeerruimte voor de deur, daar merk je het ook aan."

Niet iedereen die in de buurt moest zijn, was van de nieuwe afsluitingen op de hoogte. "Ik moet hier altijd wel langs om hem naar school te brengen, dus sorry", zei een automobilist. Op de terugweg besloot ze om via de Johan Huizingalaan om te rijden. "Ik heb geen zin in twee bekeuringen op een dag natuurlijk. Dat wordt wel erg veel." Ze was lang niet de enige die via die weg omreed. "Ik moet bij het Calandplein wezen, en ik ben zeker twintig minuten later daar aangekomen vanwege de drukte", vertelde een andere automobilist.

Quote "Sluipverkeer tegengaan, dat is wel goed, maar ik ben beroepschauffeur en omrijden kost tijd en geld" Taxichauffeur

Op de Sloterweg-Oost was het volgens buurtbewoners nooit echt druk. De afsluiting zorgde daar ook bij sommigen voor verwarring. "Ik wist niet dat er een knip was eerlijk gezegd", zei een taxichauffeur. "Sluipverkeer tegengaan, dat is wel goed. Maar aan de andere kant, ik ben beroepschauffeur, ik werk met een hotel verderop, daar is het wel dicht. Om daar te komen moet je helemaal omrijden, dat kost tijd en geld."

Lange discussie Er is jaren discussie gevoerd over de afsluitingen. Een deel van de buurt vond het te onveilig op de Sloterweg vanwege het grote aantal automobilisten, maar andere bewoners en automobilisten vreesden juist dat het op omliggende wegen veel te druk zou worden. Toenmalig Verkeerswethouder Sharon Dijksma stelde in 2020 al voor om doorgaand verkeer via de kentekencamera's op zowel de Sloterweg als Laan van Vlaanderen te beboeten. Daarna werd er nog gesproken over eventueel eenrichtingsverkeer of een andere variant met kentekencamera's. Begin 2022 ging de gemeenteraad akkoord met de vier kentekencamera's in beide straten. De eerste kentekencamera op de Sloterweg-West werd in juli geplaatst. Na twee maanden was de waarschuwingsperiode voorbij en regende het boetes. De borden die de gemeente heeft geplaatst zijn voor veel automobilisten niet duidelijk.

De boete voor het negeren van de borden bedraagt 95 euro, maar automobilisten krijgen bij de nieuwe knips van vandaag ook voorlopig nog een waarschuwing. De afsluitingen blijven in ieder geval een jaar en daarna volgt er een evaluatie.

De verschillende afsluitingen.