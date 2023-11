Gezin vluchtte naar balkon na explosie in Oost: "Ik moest mijn kinderen redden van het vuur"

Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen. Het explosief werd geplaatst bij een woning op de eerste verdieping, die woning is door de knal en de daaropvolgende brand flink beschadigd. Ook in het trappenhuis sneuvelde een raam en de gedeelde voordeur van het pand raakte ook beschadigd. Hoe de daders het portiek in zijn gekomen weten de bewoners niet.

Het gezin dat in de woning op de eerste etage woont is enorm geschrokken van de explosie. Zij hebben geen idee waarom dit explosief bij hun voor de deur geplaatst is. "Mijn kinderen slapen naast de voordeur, ze verkeren in shock en zijn bijna niet aanspreekbaar", zegt de duidelijk aangeslagen moeder van het gezin. De familie woont al 25 jaar in het hofje en heeft zich hier nog nooit onveilig gevoeld.