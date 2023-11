Definitieve voorkeurslocatie erotisch centrum pas half december bekend

Halsema had eerder beloofd om eind oktober of begin november duidelijkheid te geven over de gesprekken met marktpartijen en dus de voorkeurslocatie die zij het liefst ziet. Doordat ambtenaren de afgelopen weken druk zijn geweest met het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden en door het overlijden van Halsema haar vader heeft het dossier vertraging opgelopen.

Er zijn officieel drie voorkeurslocaties: De Groene Zoom en de Europaboulevard, beide bij de RAI en Docklandsplot op de NDSM-werf. Gemeenteraadsleden zullen uiteindelijk bepalen of ze akkoord gaan met de definitieve voorkeurslocatie die Halsema wil.