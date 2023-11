Podcast A'muze: muzikale duizendpoot Elisha Amonoo-Neize en rapper Glen Faria

Als 6-jarige jongen speelde Elisha Amonoo-Neizer zijn eerste noten in de kerk; sindsdien zette hij zijn zinnen op een carrière in de muziek. De muzikale duizendpoot is te gast in deze aflevering van de podcastreeks A'muze. Zijn grootste inspiratiebron is rapper en singer-songwriter Glen Faria. Glen hielp Elisha als jonge muzikant op weg. “Bij mijn allereerste studiosessie leerde ik Glen kennen. Ik was meteen gefascineerd door zijn werkwijze en hoe snel hij keuzes kan maken over wat wel en wat niet werkt." Elisha en Glen vertellen over hun bijzondere samenwerking en hun visie op de muziekindustrie en Amsterdam.