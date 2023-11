Kale & Kokkie vinden het nog broos, maar 'we gaan nu naar boven kijken met Ajax'

Het was nog een beetje wennen, toch zitten ze echt in de tas: 3 hele punten voor Ajax na de wedstrijd tegen Volendam. Het lijkt erop dat de wederopbouw van Ajax is begonnen, in ieder geval is de laatste plaats in de competitie nu echt voltooid verleden tijd. Het is uit met de pret voor de andere eredivisieclubs met de nieuwe kapitein Van 't Schip. Kale & Kokkie praten over de afgelopen week en de wedstrijd van zondag tegen Heerenveen. "Kijk naar die 1-0 van Bergwijn, zo zien we hem graag."