Er gloort wat hoop voor Ajax-fans na 2-0 zege op FC Volendam: "The only way is up"

Terwijl de supporters zich verheugen over de drie punten, erkennen ze dat het begin van de wedstrijd wat stroef was: "Het begin was een beetje slecht." Desondanks benadrukken ze dat er vooruitgang zichtbaar is en dat winnen, en dus drie punten, uiteindelijk het belangrijkste is. Ajax bevindt zich nu namelijk niet langer onderaan in ranglijst van de Eredivisie. Ondanks enkele twijfels over het elftal wordt er hoopvol uitgekeken naar verdere verbeteringen: "The only way is up, en vanaf hier wordt het alleen maar beter", aldus een van de fans.